Подозреваемый в двойном убийстве в Караганде найден мертвым
Тело мужчины, которого разыскивали по делу об убийстве женщины и ребенка, обнаружили в Карагандинской области. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Актогайского района Карагандинской области обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он проходил подозреваемым по делу об убийстве женщины и ее дочери в Караганде.
По предварительной информации, мужчина покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
В департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, 26 марта в квартире по улице Крылова были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери с признаками насильственной смерти.
По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого была установлена.
— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Караганды обнаружены тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти.