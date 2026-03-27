Подозреваемый в двойном убийстве в Караганде найден мертвым

Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Актогайского района Карагандинской области обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он проходил подозреваемым по делу об убийстве женщины и ее дочери в Караганде.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.

В департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 26 марта в квартире по улице Крылова были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого была установлена.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

