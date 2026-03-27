    16:22, 27 Март 2026 | GMT +5

    Подозреваемый в двойном убийстве в Караганде найден мертвым

    Тело мужчины, которого разыскивали по делу об убийстве женщины и ребенка, обнаружили в Карагандинской области. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com.

    Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Актогайского района Карагандинской области обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он проходил подозреваемым по делу об убийстве женщины и ее дочери в Караганде.

    По предварительной информации, мужчина покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.

    В департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Напомним, 26 марта в квартире по улице Крылова были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери с признаками насильственной смерти.

    По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого была установлена.

    — Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. 

    Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Караганды обнаружены тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. 

    Теги:
    Полиция Суицид Карагандинская область Караганда Убийство
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
