    10:21, 27 Март 2026 | GMT +5

    Мать и дочь нашли убитыми в собственной квартире в Караганде

    В одном из жилых домов города обнаружены тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Полиция уже установила подозреваемого и ведет его розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МВД

    26 марта в квартире по улице Крылова в Караганде были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери. По предварительным данным, на телах зафиксированы признаки насильственной смерти.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, личность подозреваемого уже установлена, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

    Следственные органы продолжают работу на месте происшествия. Проводится комплекс необходимых экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего и всех обстоятельств трагедии.

    В ведомстве подчеркнули, что расследование находится на особом контроле.

    — По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию. Проводится комплекс следственных действий, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что житель Костаная подозревается в убийстве бывшей супруги.

    Айзада Агильбаева
