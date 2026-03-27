Мать и дочь нашли убитыми в собственной квартире в Караганде

26 марта в квартире по улице Крылова в Караганде были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 12-летней дочери. По предварительным данным, на телах зафиксированы признаки насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, личность подозреваемого уже установлена, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Следственные органы продолжают работу на месте происшествия. Проводится комплекс необходимых экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего и всех обстоятельств трагедии.

В ведомстве подчеркнули, что расследование находится на особом контроле.

— По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию. Проводится комплекс следственных действий, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что житель Костаная подозревается в убийстве бывшей супруги.