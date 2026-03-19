Житель Костаная подозревается в убийстве бывшей супруги

Трагедия произошла в одном из микрорайонов областного центра. По информации, распространившейся в социальных сетях, мужчина, предположительно, работал в сфере безопасности одной из госструктур.

После совершения преступления он сам пришел в полицию и сообщил о случившемся.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

— По предварительным данным, женщина скончалась от огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта, — уточнили в ведомстве.

Охотничье ружье, зарегистрированное на подозреваемого, изъято.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

