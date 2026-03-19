    01:32, 19 Март 2026 | GMT +5

    Житель Костаная подозревается в убийстве бывшей супруги

    В Костанае возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины. Подозреваемым проходит ее бывший супруг, который самостоятельно явился в полицию с повинной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арест
    Фото: Polisia.kz

    Трагедия произошла в одном из микрорайонов областного центра. По информации, распространившейся в социальных сетях, мужчина, предположительно, работал в сфере безопасности одной из госструктур.

    После совершения преступления он сам пришел в полицию и сообщил о случившемся.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    — По предварительным данным, женщина скончалась от огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта, — уточнили в ведомстве.

    Охотничье ружье, зарегистрированное на подозреваемого, изъято.

    В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее конфликт из-за продажи лошадей закончился убийством в Талгаре.

     

    Теги:
    Бытовое насилие Полиция Костанайская область Убийство Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
