Подозреваемых в жестоком нападении на пенсионерку задержали в Туркестанской области

Двое жителей Толебийского района стали фигурантами уголовного дела о нападении на 65-летнюю женщину в Ленгере, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, злоумышленники ночью проникли в дом местной жительницы, сильно избили ее и забрали мобильный телефон. Кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях.

— Сотрудники криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности и местонахождение подозреваемых. Задержаны двое жителей Толебийского района. Они водворены под стражу, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что 65-летнюю жительницу Ленгера избили и ограбили в собственном доме. Авторы публикации в социальных сетях утверждали, что нападавших было несколько и они были в масках. После нападения женщину госпитализировали. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.