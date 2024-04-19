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    14:04, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Подозреваемых в участии в запрещенной религиозно-экстремистской организации задержал КНБ РК

    Подозреваемых в участии в запрещенной религиозно-экстремистской организации задержал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    17 апреля в г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны четверо граждан Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

    Подозреваемых в участии в запрещенной религиозно-экстремистской организации задержал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства.

    Подозреваемых в участии в запрещенной религиозно-экстремистской организации задержал КНБ РК
    Фото: КНБ РК
    Подозреваемых в участии в запрещенной религиозно-экстремистской организации задержал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

    Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.

    Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

    Иная информация, по сообщению пресс-службы КНБ, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Экстремизм Борьба с преступностью Литература Жамбылская область КНБ Алматинская область Алматы Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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