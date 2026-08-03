Подозреваемых в серийном скотокрадстве задержали в Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области сотрудники криминальной полиции задержали группу мужчин, подозреваемых в серии краж домашнего скота, передает Kazinform со ссылкой на polisia.kz .

По данным полиции, с марта текущего года злоумышленники систематически похищали животных у жителей района. Следствием установлено не менее пяти эпизодов скотокрадства. Добычей подозреваемых стали 14 коров и 24 барана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых преступников. Все задержанные являются жителями одного из сел Нуринского района. Во время следственных действий они признали свою вину.

Сотрудникам полиции уже удалось вернуть владельцам часть похищенного имущества — семь коров и трех баранов. Остальной скот, по данным следствия, был реализован в Акмолинской области и Астане. В настоящее время принимаются меры по его установлению и возврату законным владельцам.

По данному факту продолжается досудебное расследование. Кроме того, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям в Нуринском районе и соседних регионах.

Серию краж скота ранее раскрыли в ВКО.