Подозреваемых в мошенничестве на 21,9 млн теңге задержали в Алматы

Двух подозреваемых в мошенничестве на сумму 21,9 млн теңге задержали в Алматы в рамках расследования дела в Жамбылской области, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности и Следственного управления департамента полиции Жамбылской области задержали в Алматы двух подозреваемых в мошенничестве.

Следствием установлено, что подозреваемые представлялись сотрудниками логистической компании и под предлогом предоставления железнодорожных вагонов вошли в доверие к потерпевшему. Таким образом, они завладели его денежными средствами на общую сумму 21 млн 883 тысячи теңге.

По данному факту начато досудебное расследование.

С санкции суда подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в хищении 238 млн теңге экстрадировали из Грузии в Казахстан.