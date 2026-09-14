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    Подозреваемых в мошенничестве на 21,9 млн теңге задержали в Алматы

    Двух подозреваемых в мошенничестве на сумму 21,9 млн теңге задержали в Алматы в рамках расследования дела в Жамбылской области, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция
    Фото: МВД РК

    В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности и Следственного управления департамента полиции Жамбылской области задержали в Алматы двух подозреваемых в мошенничестве.

    Следствием установлено, что подозреваемые представлялись сотрудниками логистической компании и под предлогом предоставления железнодорожных вагонов вошли в доверие к потерпевшему. Таким образом, они завладели его денежными средствами на общую сумму 21 млн 883 тысячи теңге.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    С санкции суда подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что подозреваемую в хищении 238 млн теңге экстрадировали из Грузии в Казахстан.

    Мошенничество Регионы Казахстана Полиция Логистика Жамбылская область Алматы Задержания Досудебное расследование
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор