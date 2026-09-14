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    Подозреваемую в хищении 238 млн теңге экстрадировали из Грузии в Казахстан

    Гражданку Казахстана, подозреваемую в хищении более 238 млн теңге бюджетных средств, экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности, передает Kazinform со ссылкой на Генеральной прокуратуры РК. 

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    Фото: pexels

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное мошенничество в особо крупном размере.

    По версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы подозреваемая организовала преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей.

    — Для реализации преступного умысла она использовала подконтрольные крестьянские хозяйства, оформленные на доверенных лиц, а также фиктивные договоры купли-продажи племенного крупного рогатого скота и иные подложные документы, на основании которых незаконно оформлялись льготные кредиты и государственные субсидии, — отметили в Генпрокуратуре РК. 

    В результате преступных действий государству и другим потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 238 млн теңге.

    После совершения преступлений подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

    В марте текущего года она была задержана на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на Родину.

    В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемых ей преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

    С начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 также разыскивались за хищения.

    Ранее подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России.

    МВД РК Мошенничество Хищение Генпрокуратура Грузия Экстрадиция Розыск
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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