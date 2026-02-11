Подозреваемых в контрабанде редких птиц задержали в Павлодарской области

По данным полиции, 5 февраля была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых, занимавшихся незаконным вывозом краснокнижных птиц. Ловили пернатых на территории Баянаульского государственного национального природного парка.

Фото: МВД РК

— По подозрению в совершении указанного преступления задержана группа лиц, в том числе работники Баянаульского национального парка. Проведено 17 обысковых мероприятий, в ходе которых изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, приспособления для содержания и транспортировки птиц, а также иные предметы, — сообщили в МВД РК.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 120 миллионов тенге. В отношении задержанных начато досудебное расследование.