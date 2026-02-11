РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:39, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Подозреваемых в контрабанде редких птиц задержали в Павлодарской области

    По информации МВД, задержана группа подозреваемых, среди которых и сотрудники Баянаульского национального парка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МВД РК

    По данным полиции, 5 февраля была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых, занимавшихся незаконным вывозом краснокнижных птиц. Ловили пернатых на территории Баянаульского государственного национального природного парка. 

    Подозреваемых в контрабанде редких птиц задержали в Павлодарской области
    Фото: МВД РК

    — По подозрению в совершении указанного преступления задержана группа лиц, в том числе работники Баянаульского национального парка. Проведено 17 обысковых мероприятий, в ходе которых изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, приспособления для содержания и транспортировки птиц, а также иные предметы, — сообщили в МВД РК. 

    По предварительным подсчетам, ущерб составил более 120 миллионов тенге. В отношении задержанных начато досудебное расследование.

    Артём Викторов
