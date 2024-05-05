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    10:06, 05 Май 2024 | GMT +6

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании трех человек, подозреваемых в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    2-3 мая 2024 года в городах Астана и Павлодар Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны трое граждан Казахстана.

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    Как сообщили в КНБ, они подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений.

    Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по статьям 256 и 405 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Терроризм Павлодар Регионы Экстремизм Астана КНБ Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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