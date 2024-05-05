Подозреваемых в экстремизме задержали в Астане и Павлодаре

В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании трех человек, подозреваемых в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

2-3 мая 2024 года в городах Астана и Павлодар Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны трое граждан Казахстана.

Фото: КНБ РК

Как сообщили в КНБ, они подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

Фото: КНБ РК

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Фото: КНБ РК

Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений.

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по статьям 256 и 405 Уголовного кодекса.

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