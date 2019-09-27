Подозреваемая в трех тяжких преступлениях ОПГ задержана в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О расследовании трех тяжких преступлений рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов на отчетной встрече с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Отчетная встреча с населением области начальника департамента генерал-майора полиции Бекета Аймагамбетова прошла в новом формате. В режиме видеоконференцсвязи были подключены даже самые отдаленные поселки региона. Жители Амангельдинского и Жангельдинского районов смогли задать вопросы руководству департамента полиции.

В ходе встречи Бекет Аймагамбетов, говоря об оперативной обстановке в регионе, рассказал подробности раскрытия трех тяжких преступлений, совершенных в сентябре текущего года.

В начале сентября в поселке Мичурино из коттеджа были украдены деньги, золото, банковские карты и угнан дорогой автомобиль. Преступники действовали дерзко, проникли в дом ночью, когда хозяева спали. Ущерб составил более 10 млн тенге. Позже автомашина «Toyota Land Cruiser Prado» была обнаружена перевернутой на обочине на въезде в город Рудный.

Затем в поселке Затобольск на одной из частных территорий на охранника было совершено разбойное нападение. Подозреваемые были в черных масках и одеты во все черное. Напали с молотком, связали охранника. Вытащили 2 металлических сейфа, погрузили их в машину, принадлежащую охраннику, и скрылись с места преступления. Через сутки автомобиль обнаружили в поселке Осиновка. Там же были брошены и сейфы.





Третье преступление было совершено в Костанае. Из частного дома были украдены золотые изделия и техника, норковая шуба на сумму почти в 2 млн тенге.

Для раскрытия этих тяжких преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции, занимающихся раскрытием имущественных преступлений.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые на краденом автомобиле «Toyota» специально объехали все автоураганы по степи.

Несмотря на то, что преступники тщательно старались скрыть следы преступления, по оперативным данным сотрудники Северного отдела полиции вышли на двух подозреваемых, которым по 32 года. Оба ранее судимые за кражи, грабежи и угоны. Один – житель областного центра, второй – житель города Рудного. Одного из подозреваемых задержали в Рудном на съемной квартире, где изъяли вещественные доказательства – норковую шубу, ноутбук и сканер.

Второго задержали в поселке Затобольск. Подозреваемый указал ломбарды, в которые закладывал золото. В настоящее время они арестованы, ведется расследование.

Генерал Б. Аймагамбетов отметил, что раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений за последние годы улучшилась и по итогам 8 месяцев составила 81%.

«Мы добились 100% раскрываемости тяжких и особо тяжких изнасилований, вымогательств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. Свыше 80% составляет раскрываемость убийств, разбоев, тяжких краж, в том числе квартирных и автотранспорта, грабежей, хулиганств», - заключил начальник департамента полиции.



