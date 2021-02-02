Подождать с покупкой квартир посоветовали казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова дала совет, что делать с удорожанием квартир в связи с возможностью использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вторичному рынку. Эта рынок, конечно, продавца. Так как тема очень актуальна, конечно, люди хотят получить сейчас за свою квартиру в таком ажиотажном спросе побольше денег. Мне кажется, надо просто выждать. Рынок придет в свое настоящее состояние, соотношения спроса и предложения. Я думаю, что к середине мая или июня вы увидите, что все эти цены, которые продавец сейчас запрашивает, они вернутся к состоянию прошлого года», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

Она также сообщила, что завершено строительство кредитного жилья в рамках программы «Нурлы жер».

«В рамках программы «Нурлы жер» мы работаем с очередниками и специально для них сейчас акиматы завершили строительство кредитного жилья. Там фиксированные цены – это 220-240 тысяч тенге за квадратный метр в городах Алматы, Нур-Султан. В регионах – 160-180 тысяч тенге. Но эта группа немного не совпадает с той группой лиц, которые берут пенсионные накопления. Там люди, которые в течении многих лет стояли в очереди на жилье. Для этой группы населения, которая имеет доступ к пенсионным накоплениям и не является высокооплачиваемой, мы как «Отбасы банк», готовим специальный инструмент, он называется оффтейк-контракт», - отметила спикер.

«Сейчас у нас три оффтейк-контракта в работе. Это два строительных проекта в городе Алматы и компания, которая занимается индустриальным домостроением в городе Нур-Султан. Мы будем заключать с ними долгосрочные оффтейки. Ждите этих новостей в течение этого месяца, где на 2022-2024 годы заявлено о строительных проектах с фиксированной стоимостью 300-320 тысяч за квадратный метр», - заключила Л. Ибрагимова.



