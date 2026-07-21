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    Подорожают ли электромобили в Казахстане из-за спроса со стороны соседних стран

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, может ли повышенный спрос на электромобили со стороны покупателей из соседних стран привести к росту цен в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доля электромобилей в мире достигнет 30% в 2026 году
    Фото: azernews.az

    На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что на фоне топливного кризиса в соседних странах их граждане стали активнее покупать в Казахстане электромобили и гибридные автомобили, и не приведет ли это к росту цен.

    — Это же хороший показатель, вырастет продажа электромобилей в Казахстане. Никакого влияния не будет — цены не вырастут. В Казахстане на сегодня 23 тысяч электромобилей есть на эксплуатации, — ответил министр.

    Напомним, сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проекта по запуску производства электромобилей BYD в Казахстане.

    Электромобили Ерсайын Нагаспаев Зеленая энергетика Министерство промышленности и строительства Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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