Подорожают ли парковки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На сколько могут подорожать платные парковки в Алматы в дальнейшем, рассказали в компании А-Паркинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тарифы регулирует управление городской мобильности города. Если согласование по дифференциации тарифам пройдет, то мы будем следовать их рекомендациям. Если нет, то будем работать в прежнем режиме… Мы рекомендовали, если будет дифференциация, то она будет пошагово… Первый шаг, если будет подорожание, то на 50 тенге – 150 тенге в час», - сказал в ходе брифинга директор компании Марат Принбеков

Он добавил, что платные парковки создаются для того, чтобы постоянно было место. А тарифы повышаются, чтобы снизить большую нагрузку в парковочных местах.

В свою очередь финансовый директор компании Мухтар Базарбаев добавил, что компания рекомендовать никакой суммы не может и не будет.

«Решение будет принимать уполномоченный орган – управление городской мобильности. Эти тарифы – 100 тенге - были утверждены в 2011 году», - добавил он.

Как разъяснил Марат Принбеков, из каждых 100 тенге, оплачиваемых автовладельцами за час парковки, 58 тенге уходит на расходы, связанные с материально-технической организацией парковки (это амортизация оборудования, IT-услуги, покупка запасных частей и расходных материалов), 27 тенге приходится на долю налогов и обязательных платежей государству, 16 тенге – на заработную плату, 10 тенге составляют административные расходы, 5 тенге – комиссия по приему платежей и инкассация.

В итоге на сегодняшний день убыток компании со 100 тенге за час использования каждого парковочного места составляет 16 тенге. Однако бизнес-план компании рассчитан на 10 лет, и возврат инвестиции предусмотрен, начиная с 6-го года работы проекта.

В системе «А-Паркинг» сейчас по городу 11683 парковочных места, из которых 6109 паркомест тротуарного (это вдоль дорог, которые работают с 08:00 до 19:00 часов) и 5574 паркоместа площадочного типа (это платные 24 часа в сутки со шлагбаумами).