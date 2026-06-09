Повышение пенсионных порогов: станут ли стоматология и другие медуслуги дешевле для казахстанцев

Как повышение порогов досрочного изъятия пенсионных накоплений может повлиять на рынок медицинских услуг и доступность лечения для казахстанцев, рассказали эксперты корреспонденту агентства Kazinform.

С 5 июня 2026 года в Казахстане вступила в силу новая методика расчета порогов минимальной достаточности по пенсионным накоплениям: суммы, которые обязательно должны оставаться на пенсионном счете, заметно вырастут — в среднем примерно на 79%. А значит, что воспользоваться пенсионными накоплениями для лечения зубов и получения других медуслуг станет сложнее.

Снизится ли стоимость медуслуг?

Эксперты уверены, что изначально решение разрешить использовать пенсионные накопления на медицинские цели было не самым оптимальным.

— Как известно, цены, которые однажды повысились, очень редко спускаются после изменения условий. И хотя спрос действительно уменьшился, обычно цены на услуги остаются на прежнем уровне. Скорее, они просто перестанут расти на какое-то время (год-два), — считает экономист Асет Наурызбаев.

Эксперт подчеркнул, недостаток денег может привести к отказу от доступного ныне лечения, но это должно быть проблемой системы здравоохранения, а не ЕНПФ.

По мнению Асета Наурызбаева, прежние пороги позволяли изымать слишком много пенсионных накоплений. В результате на старость у человека могло остаться недостаточно средств, а пенсионные выплаты были бы низкими. Между тем цель пенсионной системы заключается в том, чтобы обеспечить человеку достойный доход после выхода на пенсию.

— В нынешних условиях накопление мужчиной 30 млн тенге к 63 годам дает пенсионный аннуитет в размере примерно 210 тыс тенге, что несомненно недостаточно для благополучной жизни, — привел пример эксперт.

Отразится ли это на частном секторе?

По словам президента Единой казахстанской ассоциации стоматологов Сауле Есембаевой, стоматологический рынок в Казахстане уже сформировался и является устойчивым. Поэтому цены на услуги не зависят от уровня порогов достаточности пенсионных накоплений.

— Есть клиники с низкими, средними и высокими ценами, и это распределение давно устоялось. Поэтому, на мой взгляд, прямой зависимости между повышением порога достаточности пенсионных накоплений и стоимостью стоматологических услуг нет, — считает эксперт.

Спикер отметила, что существуют и другие механизмы получения медицинской помощи, в том числе через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

— Если пациент ранее пользовался кредитом для оплаты лечения, то, вероятнее всего, продолжит использовать этот инструмент и дальше. На мой взгляд, прямой зависимости между повышением порогов и доступностью медицинских услуг нет, — уверена Сауле Есембаева.

Кроме того, она подчеркнула, что изъятые досрочно пенсионные накопления не являются основным источником дохода для большинства граждан.

— Люди получают заработную плату, ведут бизнес и имеют другие источники средств. Поэтому я не вижу прямой зависимости между изменением порогов достаточности и возможностью получить лечение. Безусловно, медицинская помощь должна оставаться доступной для населения, однако этот вопрос следует рассматривать отдельно от механизма использования пенсионных накоплений, — заключила эксперт.

С оглядкой на будущее

По словам эксперта в сфере здравоохранения Али Нургожаева, в долгосрочной перспективе повышение порога достаточности поможет защитить граждан от финансовых рисков в старости. При этом влияние на медицинскую отрасль будет минимальным. По его оценке, доля средств, поступавших в сферу здравоохранения через пенсионные накопления, незначительна и не окажет существенного влияния на рынок.

— Если какие-либо организации или клиники строили свои бизнес-планы, в том числе рассчитывая на средства, доступные гражданам сверх порога достаточности пенсионных накоплений, то это изначально была неправильная модель. Поэтому я не думаю, что изменения окажутся болезненными для отрасли, — считает Нургожаев.

Как отметил эксперт, решение о повышении порога достаточности связано прежде всего с актуарными расчетами ЕНПФ и необходимостью обеспечить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе. По его словам, в краткосрочном периоде изменения могут иметь различные экономические и социальные последствия, однако государство должно ориентироваться, прежде всего, на долгосрочные цели.

— В моменте могут возникать вопросы, связанные с доступностью тех или иных услуг или средств. Однако, на мой взгляд, возможность использовать пенсионные накопления на такие цели изначально не должна была становиться частью системы. Главная задача пенсионных средств — обеспечить финансовую стабильность человека после выхода на пенсию, — подчеркнул он.

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