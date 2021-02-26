Подорожает ли жилье по госпрограммам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С чем связан рост цен на жилье в Казахстане и ожидается ли повышение цен на жилье по госпрограмме, ответила заместитель директора алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Данагуль Тусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в РСК журналисты спросили, ожидается ли рост цен на жилье по госпрограммам.

«На этот вопрос можем ответить таким образом. Социальное жилье вводится в рамках государственной программы «Нұрлы жер», соответственно цены на жилье фиксированы в самой программе. То есть, повышение цен не ожидается. На сегодняшний день по городу Алматы цены на социальное жилье по государственной программе «Шаңырақ», а также кредитное жилье составляет до 240 тысяч тенге», - ответила спикер.

Она также ответила, с чем связан рост жилья в стране.

«Да, мы действительно наблюдаем цен на первичном и вторичном рынке. Но именно повлияло ли на это снятие денег с единовременных пенсионных выплат, это очень сложно сказать, потому что, на сегодняшний день, как изначально было заявлено, всего 700 тысяч по Казахстану могут снять свои пенсионные накопления. Из них на сегодня всего 10 тысяч клиентов по стране подали заявки на приобретение жилья. Это означает, что в основном на приобретение жилья пенсионные накопления не используются», - добавила Данагуль Тусупова.

По ее словам, большая часть подданных заявлений из пенсионных накоплений на сегодня направлены на частичное или полное погашения ипотечных займов, которые получены в банках второго уровня и «Отбасы банке». Также большая часть пенсионных накоплений у клиентов составляет от 500 до 1,5 млн тенге, что означает, что недостаточно для покупки квартир.

«Да, ажиотаж наблюдается, но мы считаем, что на рост цен в основном влияет - ценовая политика самих застройщиков, так как, есть этап построения жилья: на первичном этапе, когда еще на этапе котлована цены могут быть дешевле, а когда дом идет на завершение, то в этой части цены на недвижимость повышается. Это целевая политика застройщиков. Также есть вторичный рынок на которого цены ставят сами продавцы», - сказала она.

По ее словам, цены на жилье могут снизиться во второй половине этого года.

По данным, заместителя руководителя управления жилищной политики Алматы Ермека Амирова, в этом году по городу более 8 тысяч горожан будут обеспечены жильем.