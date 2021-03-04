Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Подорожает ли в Казахстане хлеб

Автор:  
Серик Сабеков
4 Марта 2021, 17:56
Подорожает ли в Казахстане хлеб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подорожает ли в Казахстане хлеб, в связи с увеличением цены на ГСМ. На этот вопрос ответил директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос удорожания ГСМ у нас так остро не стоит, потому что государством принимаются меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей - это выделение удешевленных горюче-смазочных материалов ежегодно. До 900 тыс тонн почти в год у нас выделяется, цена на 15-20% ниже, чем на АЗС. Поэтому мы считаем, что удорожание не повлияет на конечную продукцию», - сказал Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Представитель Минсельхоза заверил, что ситуация находится под контролем.

«Вопрос находится под контролем, удешевленное ГСМ, согласно графику, уже пошло в регионы, это в основном южные регионы, где начата подготовка к проведению весенне-полевых работ», - добавил Азат Султанов.


Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году