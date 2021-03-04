НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подорожает ли в Казахстане хлеб, в связи с увеличением цены на ГСМ. На этот вопрос ответил директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос удорожания ГСМ у нас так остро не стоит, потому что государством принимаются меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей - это выделение удешевленных горюче-смазочных материалов ежегодно. До 900 тыс тонн почти в год у нас выделяется, цена на 15-20% ниже, чем на АЗС. Поэтому мы считаем, что удорожание не повлияет на конечную продукцию», - сказал Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Представитель Минсельхоза заверил, что ситуация находится под контролем.

«Вопрос находится под контролем, удешевленное ГСМ, согласно графику, уже пошло в регионы, это в основном южные регионы, где начата подготовка к проведению весенне-полевых работ», - добавил Азат Султанов.