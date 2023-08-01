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Подорожает ли сахар осенью в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
1 Августа 2023, 12:48
Подорожает ли сахар осенью в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин дал свои прогнозы по ценам на сахар этой осенью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что будет подорожание цен на сахар. Но, если оно и будет, то будет связано не с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет Правительство для того, чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут влиять процессы, которые на сегодня есть на российском рынке», - ответил он на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

В прошлом году в Казахстане случилось рекордное подорожание сахара. Увеличение к концу июля превысило 89%.

Добавим, что в июле текущего года по сравнению с июлем 2022 года сахар подешевел на 17,4%.


Цены и тарифы   Общество   Минторговли   Сахар  
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