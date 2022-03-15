Подорожает ли картофель - пояснение главы Минсельхоза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост цен на продукты питания в Казахстане объяснил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ербола Карашукеева, Казахстан сегодня полностью обеспечивает свои потребности по картофелю и имеющимся по суповым наборам.

«В апреле у нас уже своя свежая капуста будет, которой будем закрывать полностью свои потребности. Единственное, у нас были опасения по поводу молодого картофеля. Картофель не успевает созреть. В этой связи мы уже с прошлого года над этим вопросом задумывались. Мы вели переговоры с Узбекистаном, чтобы не менее 20 тысяч молодого картофеля по нормальной цене могли привезти сюда», - сказал министр сельского хозяйства.

По словам Ербола Карашукеева, средняя стоимость картофеля составляет от 140 до 150 тенге.

«Как в 2020 году, в 2021 году, чтобы она не доходила до 800 тенге - мы такого не допустим», - пообещал министр.

«По картофелю мы принимаем все необходимые меры, на контроле ее держим, чтобы не допустить (роста цен - прим.). Мы гарантию даем, что таких цен не будет», - заверил он.

Также глава Минсельхоза напомнил о принятии национального проекта по развитию АПК.

«У нас были по сырам, молоку, творогу, мясу рыбы, по ряду продуктов, где у нас не было самообеспеченности - в этой связи мы до 2025 года доведем уровень до 100 процентов. По сахару до 80 процентов будем доводить», - рассказал министр.