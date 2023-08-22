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    12:35, 22 Август 2023 | GMT +6

    Подорожает ли хлеб в Казахстане – ответ Минсельхоза

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что Правительство делает все возможное, чтобы стабилизировать цену на пшеницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ербол Карашукеев ответил на вопрос журналистов о возможном удорожании хлеба в стране.

    «У нас хлеб второй год дешевеет. Стоимость пшеницы, конечно, это проблема. Мы делаем все, чтобы стабилизировать цену на пшеницу», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

    По его словам, до 15 сентября Продовольственная контрактная корпорация объявит закупочные цены.

    «Ситуация стабильная с точки зрения наших потребителей. Предпосылок для роста цен на муку, на хлеб, на хлебобулочные изделия нет. На следующий маркетинговый год ситуация стабильная», - добавил министр.

    Ранее Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал последствия засушливого лета для уборочной кампании. Он подчеркнул, что в результате засухи пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая.


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