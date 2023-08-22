Подорожает ли хлеб в Казахстане – ответ Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что Правительство делает все возможное, чтобы стабилизировать цену на пшеницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ербол Карашукеев ответил на вопрос журналистов о возможном удорожании хлеба в стране.

«У нас хлеб второй год дешевеет. Стоимость пшеницы, конечно, это проблема. Мы делаем все, чтобы стабилизировать цену на пшеницу», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

По его словам, до 15 сентября Продовольственная контрактная корпорация объявит закупочные цены.

«Ситуация стабильная с точки зрения наших потребителей. Предпосылок для роста цен на муку, на хлеб, на хлебобулочные изделия нет. На следующий маркетинговый год ситуация стабильная», - добавил министр.

Ранее Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал последствия засушливого лета для уборочной кампании. Он подчеркнул, что в результате засухи пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая.