Поднимутся ли в СКО цены на продукты к Новому году, объяснил аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал возможность повышения цен к Новому году и в начале 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это будет зависеть от внешних факторов. Мы же открытое государство, вступили в ВТО, в Евразийский экономический союз. Когда в прошлом году был рост цен на картофель, понятно, что если в другой стране платят очень хорошую цену, то очень сложно удержать», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, для недопущения резкого роста, нужно регулировать вопрос экспорта продуктов.

«Здесь нужно как раз-таки регулировать на границах. Я знаю, что ограничение на экспорт картофеля уже введено, чтобы опять все не продали в соседние страны, где цены дороже. Думаю, что Правительство сейчас этим и занимается, ограничивая экспорт на те или иные виды продуктов, чтобы не было взрывного роста цен на продукты», - заключил аким.

Ранее он объяснил недавнее резкое повышение цен на продукты. «Цены на продукты питания поднялись не только в СКО, они поднялись в целом по стране и в мире.

По оценкам некоторых аналитиков, работающих в этой сфере, на 30% в мире выросли цены на продукты. Этот результат пандемии и засухи, которая была аномальной в этом году. Давно такого не было и в СКО, и по Казахстану. Чтобы стабилизировать цены, созданы стабилизационные фонды. По поручению Главы государства, мы выделили 1,9 млрд тенге, закупив порядка 10 тысяч тонн различных продуктов», - сказал Кумар Аксакалов.