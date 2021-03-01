Подлинное богатство нашей страны заключается в согласии и взаимоуважении - архиепископ Юрий Новгородов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предстоятель Евангелическо-Лютеранской церкви в Казахстане архиепископ Юрий Новгородов поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот день мы, прежде всего, должны вспомнить наших предков, которые, несмотря на религиозные, национальные и языковые различия, жили в мире и согласии на казахстанской земле. Их неравнодушие, соучастие, взаимоуважение и взаимопомощь помогли им вместе пережить все потрясения. Они оставили нам добрый пример человечности и любви к ближнему на деле. Отрадно, что, имея это подлинное богатство нашей страны, которое заключается в согласии и взаимоуважении, мы не только его храним, но и стремимся поделиться им с другими. Поэтому наш Первый Президент – Елбасы инициировал проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Вполне закономерно, что съезд проходит именно в Казахстане – он отвечает нашему пониманию совместного общежития людей. При этом мы не должны забывать, что все это должно храниться и приумножаться», - сказал архиепископ.

Он отметил, что ярким свидетельством сохранения добрых традиций взаимного участия явился прошедший 2020 год, в который наша страна, как и все остальные, пережила тяжелое испытание.

«В этот день я искренне благодарю медицинских работников, полицейских, военных и всех тех, кто в прошлый год явил свое мужество в борьбе с пандемией. Их самоотверженный, героический труд спас жизни многих наших сограждан. Большое вам человеческое спасибо! Евангелическо-Лютеранская церковь в Казахстане молится о благополучии народа Казахстана, о мирном небе и достойных условиях жизни для всех граждан нашей страны. Желаю вам, дорогие сограждане, мира и любви, достатка и благоденствия вашим семьям, пусть у всех нас будет много причин и открытые глаза для благодарности и взаимной поддержки!» - поблагодарил он.