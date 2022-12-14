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Подключить все дороги областного значения к интернету обещают в Минцифровизации РК

14 Декабря 2022, 10:33
Подключить все дороги областного значения к интернету обещают в Минцифровизации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал 100-процентно подключить дороги республиканского и областного значения к интернету до 2027 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорог. Мобильная связь составляет 86%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, до 2027 года 100% этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью.

«Данные мероприятия будут проводится в рамках Национального проекта «Доступный интернет», посредством финансирования предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций и расходов республиканского и местного бюджетов», - добавил Багдат Мусин.


Фото: bigstockphoto.com
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