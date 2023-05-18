Подключиться к централизованному газоснабжению стало проще в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подключение к центральному газу стало доступнее. В регионе заработала специальная программа. Желающие могут получить беспроцентный кредит на 5 лет через Центр модернизации жилищного фонда. Оформление максимально упрощено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из первых воспользовалась этой программой жительница Караганды Сания Нигматуллина.

«К нам на улицу Речную газ подвели перед зимой. Решили отложить до весны. И тут как раз возникла такая возможность. О программе прочитала в соцсетях и сразу же пошла за получением техусловий в «КазТрансГаз Аймак». Два дня, как подключились к газу. Сумма вышла 749 тысяч тенге. На 5 лет рассрочка, ежемесячный платёж – 12 500 тенге. Все документы быстро оформляют, обрабатывают. Соседи приходили, посмотрели, сейчас тоже собирают документы», – сказала карагандинка.

По ее словам, в частном доме с угольным отоплением она жила с рождения. Уже оценила удобства перехода на газ.

«Теперь не будем знать забот, чтобы вовремя купить хороший уголь. Можно утром спокойно уходить из дома и в течение дня не прибегать, чтобы посмотреть за печкой. И чисто, никакой больше золы», – добавила Сания.

В этом году программа рассчитана на 300 домов. В будущем увеличат до 500.

«Конечно, это хороший шаг. Людям выгодно, что не придётся разово тратить большую сумму денег. Плюс гарантия государства на проведение качественных работ. Мы являемся оператором программы. Это пилотный проект в республике. Средства выделили из областного бюджета. Процедура оформления сведена к минимуму. Всё зависит от жителей. При наличии всех документов процедура под ключ займёт порядка 10 дней», – пояснил директор Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияр Дюсембаев.

Сегодня в обработке более 50 заявок, сообщил он.

Кроме того, для социально уязвимых слоёв населения есть поддержка. Для ряда категорий предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч тенге.

Газификация жителей областного центра идет поэтапно. Сегодня услуга доступна более 4 тысячам абонентов, из которых около четверти получили технические условия. К газу подключились 808.

Строительство сетей продолжается. В этом году должны завершить третью очередь, что даст возможность обеспечить газоснабжением ещё 2057 жилых домов.