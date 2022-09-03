Подключение сел к газопроводной системе началось в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 2 сентября в Аршалынском районе Акмолинской области состоялось подключение населенных пунктов к магистральному газопроводу «Сарыарка». Торжественная церемония запуска прошла с участием руководителя региона Ермека Маржикпаева и генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Хакима Максута, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня для нашей области исторический момент. Благодаря поддержке Главы государства и Правительства в нашу область пришел природный газ. Идет поэтапное подача газа в населенные пункты. На первом этапе мы подключим 20 сел. Хочу поблагодарить наших партнеров – АО «КазТрансГаз Аймак», с которыми очень тесно сотрудничаем. В течение двух лет мы проложили почти 1 тыс. км газовой трубы», - подчеркнул аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По словам руководителя АО «КазТрансГаз Аймак» Хакима Максута, в настоящий момент к системе уже подключены села Турген, Донецкое, Анар, Акбулак, Актасты. Доступ к голубому топливу получили около 1 тыс. домов, к началу отопительного сезона получат еще 5 тыс. 200 абонентов. Одним из первых абонентов в селе Турген стала семья Семенковых.

«Мы многодетная семья, воспитали пятерых детей. Двое из них уже самостоятельные. Еще два учатся в университете. Отрадно, что наш дом подключили первым. Это большая радость для нашей семьи. Жители села очень ждали газ», - поделился глава семьи Валерий Семенков.

Таким образом, в течение 2020-2023 гг. в районе будет введено в эксплуатацию 574,66 км газопроводов, доступ к природному газу получат 8 тыс. 230 жилых домов.