Подключение платных мобильных услуг без согласия абонента станет невозможным в РК

В Казахстане изменится порядок подключения дополнительных платных услуг связи и интернета. Теперь такие услуги будут активироваться только после получения двухэтапного согласия абонента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев. По его словам, согласие абонента может быть подтверждено через мобильное приложение оператора связи, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.

— Дополнительные платные услуги связи и интернета будут подключаться только после получения двухэтапного согласия абонента. Подтвердить согласие можно через мобильное приложение оператора связи, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос. Ранее нередко возникали случаи, когда пользователи случайно нажимали на рекламное объявление в интернете, после чего автоматически оформлялась платная подписка, — сказал Досжан Мусалиев.

Как отметил вице-министр, новая норма направлена на предотвращение подключения платных услуг без явного согласия абонента и усиление защиты прав потребителей.

Кроме того, в соответствии с еще одной нормой, принятой в конце июня текущего года, абоненты смогут отказаться от рекламных и информационных сообщений, рассылаемых операторами связи, а также от автоматических звонков («маяков»).

По словам Досжана Мусалиева, изменения разработаны в ответ на многочисленные обращения граждан. Закон, регулирующий сферу телекоммуникаций, вступит в силу в конце августа текущего года, а до конца сентября для его реализации планируется принять более 20 подзаконных нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что в 40 населенных пунктах Жамбылской области до сих пор доступна только связь 2G.