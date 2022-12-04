Подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня

4 Декабря 2022, 10:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

По информации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, по состоянию на 08:00 ч. 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов.

Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.