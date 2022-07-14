14 Июля 2022 12:46

Подходы взаимодействия с молодежью изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют провести новую оценку всех программ, направленных на взаимодействие с молодежью. Об этом на пятом заседании Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас серьезно пересматриваем все подходы взаимодействия с молодежью. Мы хотим, чтобы молодые люди сами четко определяли, что им нужно. Мы меняем подход. Молодежь теперь будет не субъектом, а объектом, которая фактически определит все усилия, которые мы делаем. Мы должны действительно провести новую оценку всех программ, направленных на взаимодействие с молодежью, понять, как их можно улучшить. Это невозможно сделать без активного участия со стороны молодых людей. Для нас один из самых актуальных вопросов – обновление и перезапуск структуры молодежных ресурсных центров. Мы хотим продумать, каким образом они могут стать наиболее эффективными для молодых людей, где они будут заниматься обучением soft slkills, досугом», - сказал на заседании Александр Данилов.

По его словам, одна из основных задач - перезагрузка советов по молодежной политике при акимах.

«Мы хотим отойти от формализма, подойти к проблемному обсуждению вопросов и вовлечь действительно тех молодых людей, которые готовы менять реальность. Сейчас очень тесно взаимодействуем с перезапущенным советом по молодежной политике при Президенте. Мы ожидаем больших изменений в этих подходах. В Казахстане есть ряд инициатив, которые успешно работают. Это программа «Болашак», благодаря которой многие молодые люди обучаются за рубежом, получают образование высокого уровня. Один из ярких проектов – Президентский молодежный кадровый резерв. Это эффективный, прозрачный, абсолютно не смотрящий ни на какие авторитеты социальный лифт. Мы с радостью готовы поделиться этим опытом. Мы хотим продумать, какие еще могут быть лифты для молодых людей, каким образом можем расширить практики. Хочу предложить по итогам нашего форума, чтобы мы могли установить виртуальную площадку для взаимодействия друг с другом, обсудить общие проблемы», - добавил А. Данилов.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане начало работу пятое заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.