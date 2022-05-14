14 Мая 2022 21:09

Подходы по поддержке женщин предпенсионного возраста рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рассматривают подходы по поддержке женщин предпенсионного возраста, сообщила депутат партии AMANAT, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова. Об этом передает МИА «Казинформ».

Обсуждение вопроса состоялось в рамках рабочей группы с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, членов Нацкомиссии, депутатов Мажилиса и активистов Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста.

«Женщины-общественники активно поднимают эту проблему, приводят аргументы, согласно которым после 60-ти лет очень непросто полноценно работать и обеспечивать достойный заработок. В свое время, повышая пенсионный возраст, страна опиралась на международный опыт, однако важно учитывать дифференциацию трудового стажа и конкретных сфер деятельности женщин, а также статистику здравоохранения», - сказала председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии отметила, что на протяжении трех последних дней в Министерстве труда и социальной защиты населения проходили рабочие встречи с активистами. Были выслушаны и приняты в работу мнения и доводы всех заинтересованных сторон.

«Найден определенный консенсус. Министерству труда и социальной защиты предстоит провести новые расчеты в рамках Концепции реформирования пенсионной системы и представить на рассмотрение Правительству. Впереди еще довольно большой пласт работы, но считаю, что первый и важный шаг уже сделан», - сказала Лаззат Рамазанова.

Ранее активисты сообщали о проведении митингов в городах Казахстана в поддержку снижения пенсионного возраста для женщин страны. В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Если в 2021 году женщины выходили на заслуженный отдых в 60 лет, то с 1 января этого года – в 60 лет и 6 месяцев. Мужчины выходят на пенсию в 63 года.