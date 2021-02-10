НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подготовлено пошаговое руководство для покупки жилья на enpf-otbasy.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Если вы получили на свой специальный счет единовременные пенсионные выплаты и SMS-уведомление, то в течение 45 дней вам необходимо обратиться в центр обслуживания населения или к нотариусу с продавцом, чтобы составить договор купли-продажи.



Свидетельство о зарегистрированных правах на недвижимость и ее технические характеристики (с egov.kz).

После загрузки документов подпишите заявление о переводе средств продавцу электронной подписью.

В течение 10 рабочих дней средства будут зачислены на счет продавца по его реквизитам.

А чтобы преобразование ваших документов в формат PDF стало лёгким и беззаботным, мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом ilovepdf.com», - говорится на странице банка в Договор купли-продажи жилья зарегистрированный уполномоченным органом + свидетельство о государственной регистрации (у нотариуса или в ЦОНе);Свидетельство о зарегистрированных правах на недвижимость и ее технические характеристики (с egov.kz).После загрузки документов подпишите заявление о переводе средств продавцу электронной подписью.В течение 10 рабочих дней средства будут зачислены на счет продавца по его реквизитам.А чтобы преобразование ваших документов в формат PDF стало лёгким и беззаботным, мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом ilovepdf.com», - говорится на странице банка в Instagram

Далее для подтверждения целевого использования средств загрузите на онлайн-платформу enpf-otbasy.kz необходимые документы в формате PDF: