Подготовку к летнему туристическому сезону на Алаколе усиливают в области Абай

На совещании были рассмотрены вопросы развития туристической инфраструктуры побережья Алаколя, усиления мер безопасности, модернизации инженерных сетей, благоустройства, цифровизации и обеспечения экологической устойчивости.

Сейчас на побережье ведутся подготовительные работы к туристическому сезону. В частности, планируется установка 5000 метров плавучих ограждений безопасности. Также для обеспечения общественной безопасности расширяется система видеонаблюдения. В текущем году количество камер планируется довести до 223, из которых 115 уже устанавливаются. Кроме того, организован мониторинг побережья с помощью дронов, задействованы специальная техника и сотрудники служб.

Запущена спасательная станция, начато строительство пожарного депо. Определена специальная зона для стоянки водного транспорта. Также ведутся работы по обновлению линий освещения, благоустройству арбата и парка, строительству детских и спортивных площадок, увеличению количества зон отдыха. Наряду с этим проводится работа по усилению санитарной инфраструктуры и установке ограждений вдоль побережья. На берегу установлены 25 санитарных узлов, 35 душевых кабин, 40 кабин для переодевания, 15 питьевых фонтанчиков и 100 контейнеров для мусора. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется дважды в сутки.

Продолжаются работы по цифровизации, обеспечению экологической безопасности и созданию комфортных условий для туристов. Для улучшения качества связи на побережье строятся антенные башни и прокладывается волоконно-оптическая линия связи. Кроме того, функционируют мобильное приложение «Abai Travel» и туристический сайт VizitAbai.kz. Полигон твердых бытовых отходов перенесен за пределы побережья, реализуются проекты канализационных и очистных сооружений. Развивается авиационное и железнодорожное сообщение с туристической зоной, а на пляжах созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

Также по поручению акима области в текущем году на побережье Алаколя планируется проведение масштабных культурных и спортивных мероприятий для организации досуга туристов. 20 июня состоится торжественное открытие купального сезона. После этого каждые выходные будут проводиться дни культуры и искусства районов, а также ярмарки. Помимо этого, поэтапно планируется проведение массовых спортивных мероприятий. С участием артистов Абайского региона будет реализован праздничный проект «Абай жұлдыздары». Также запланированы этноконцерты и республиканский айтыс акынов. Закрытие туристического сезона завершится кавер-шоу и награждением лучших в различных номинациях.

Аким области отметил, что для развития туризма на побережье Алаколя создан туристско-информационный центр «Visit Abai», и представил его директора Серика Байжасарова. Глава региона поручил руководителю центра совместно с акиматом Маканчинского района обеспечить организацию купального сезона на высоком уровне.

По итогам выездного совещания глава региона поручил ускорить подготовку к новому туристическому сезону.

— Побережье Алаколя считается одним из крупнейших туристических направлений страны. С каждым годом количество отдыхающих здесь увеличивается, что, в свою очередь, повышает требования к инфраструктуре, качеству обслуживания и уровню безопасности. Поэтому подготовительные работы необходимо проводить системно и без промедления уже сегодня. До начала купального сезона осталось совсем немного времени, и мы должны быть полностью готовы. Именно поэтому мы проводим специальное выездное совещание на побережье Алаколя с участием руководителей ответственных управлений и специалистов. Несмотря на то, что подготовка к туристическому сезону ведется с начала года, необходимо уже сейчас выстроить четкий план действий по развитию инфраструктуры, обеспечению чистоты, безопасности, повышению качества сервиса и взаимодействию с предпринимателями. Не должно быть подхода «еще рано» или «времени достаточно». Каждая ответственная структура должна определить свои задачи, сроки и ответственных лиц. Главная цель — не только провести летний туристический сезон на высоком уровне, но и вывести туристический потенциал региона на качественно новый уровень, — подчеркнул Берик Уали.

Отмечается, что для создания комфортных условий для туристов из аэропорта Урджар будут на регулярной основе выполняться рейсы авиакомпаний «Qazaq Air» и «SCAT Airlines». Самолеты будут выполнять до 7 рейсов в неделю, что повысит транспортную доступность для жителей района и туристов. Ранее была обновлена взлетно-посадочная полоса аэропорта. В настоящее время в аэропорту ведутся капитальные ремонтные работы стоимостью 6,8 млрд тенге. Кроме того, продолжается модернизация железнодорожного вокзала Жаланашколь.