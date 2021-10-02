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    19:40, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подготовку казахстанских миротворцев оценили представители французского исследовательского института

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полигон «Тлендиев» в Капшагайском гарнизоне посетили представители Института высших исследований Национальной обороны Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Командир казахстанского миротворческого полка полковник Бахытжан Жетписов провел экскурсию по учебным классам, где обучается личный состав. Материально-техническое обеспечение постоянно совершенствуется, приобретается новое оборудование, позволяющее выполнять различные виды задач. Все это делается для более качественной подготовки военнослужащих.

    Также специалистам оборонных исследований Франции были продемонстрированы практические навыки военнослужащих. Миротворцы показали, как отразить нападение на блокпост.

    Французская делегация отметила высокий уровень подготовки личного состава казахстанского миротворческого полка.


    Теги:
    Сотрудничество Вооруженные силы Минобороны РК Астана Международная деятельность
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