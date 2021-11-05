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    21:14, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Подготовку кадров и оснащение войск химзащиты обсудили специалисты Казахстана и ОАЭ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках визита делегации Объединенных Арабских Эмиратов прошли переговоры по взаимодействию в области радиационной, химической и биологической защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служуб Минобороны РК.

    В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования и подготовки кадров для войск РХБ защиты, возможности участия военнослужащих ОАЭ в учениях в Казахстане, применения подразделений в борьбе с пандемией COVID-19, а также технического оснащения специализированных подразделений.

    Опыт борьбы с пандемией показал востребованность в армии войск радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие выполняли задачи по обеспечению безопасности здоровья граждан. По поручению Главы государства в развитии Вооруженных Сил делается акцент на «компонентах двойного назначения», куда относятся и войска РХБЗ. Их совершенствование предусмотрено в рамках Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, утвержденной Президентом страны.

    Арабская делегация посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, где ознакомилась с организацией учебного процесса специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты.

    Также было организовано посещение роты РХБ защиты чрезвычайного реагирования столичной бригады. Гостям были представлены новейшие образцы вооружения и средств защиты, применяемые в Вооруженных Силах Казахстана, продемонстрирована методика выполнения задач по защите личного состава от РХБ заражения.

    Кроме того, в рамках визита состоялось посещение Национального военно-патриотического центра ВС РК. Представители оборонного ведомства ОАЭ ознакомились с историей создания и становления казахстанской армии, развития войск радиационной, химической и биологической защиты.


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