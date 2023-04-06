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Подготовку к следующему отопительному сезону начали на ТЭЦ-3 Караганды

Агата Мухамеджанова
6 Апреля 2023, 16:00
Подготовку к следующему отопительному сезону начали на ТЭЦ-3 Караганды Фото: пресс-служба ТОО "Караганда Энергоцентр"

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На Карагандинской ТЭЦ-3 стартовала ремонтная программа по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 годов. Работы будут проводиться по утвержденному графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году капитальные ремонты проведут на двух котлах, одной турбине, а также запланирован расширенно-текущий ремонт турбоагрегата. На остальном оборудовании пройдут текущие ремонты. Сейчас энергетики ведут текущий ремонт котлоагрегата № 1 и турбины № 1, согласно объемам, работы продлятся более 20 суток», – говорится в сообщении ТОО «Караганда Энергоцентр».

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По информации компании, на котлоагрегате необходимо заменить поверхности нагрева, которые работают в наиболее высоких температурных условиях. Также будет производиться замена узлов оборудования, отслуживших свой парковый ресурс.

На турбине проводится диагностика состояния металла, чтобы выявить дефекты на ранней стадии.

Всего на Карагандинской ТЭЦ-3 работают 8 котлоагрегатов и 6 турбин.


Карагандинская область   Отопительный сезон   ТЭЦ  
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