Подготовку к посевной начали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полным ходом идёт подготовка к весенне-полевым работам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства Алматинской области, прогнозируемая площадь посева сельскохозяйственных культур на 2022 год по области составляет 974,0 тыс. га, что на 1,3 тыс. га больше, чем в 2021 году.

Площади зерновых и колосовых культур составят 484,2 тыс. га. (в 2021 году - 486,1 тыс. га), кукурузы - 92,5 тыс. га (в 2021 году - 96,4 тыс. га), риса - 7,6 тыс. га (в 2021 году - 8,2 тыс. га), масличных культур - 131,7 тыс. га (в 2021 году - 133,8 тыс. га), сахарной свеклы - 6,0 тыс. га (в 2021 году - 8,9 тыс. га), картофель - 38,0 тыс. га (в 2021 году - 40,6 тыс. га), овощей - 33,0 тыс. га (в 2021 году - 33,3 тыс. га), бахчевых культур - 4,5 тыс. га (в 2021 году - 4,4 тыс. га), кормовых культур - 276,5 тыс. га (в 2021 году - 265,5 тыс. га).

Под урожай 2022 года засеяны озимые культуры на площади 108,1 тыс.га, в том числе пшеница- 100,7 тыс.га, ячмень - 7,4 тыс.га, вспахано 199,3 тыс.га зяби.

В рамках весенне-полевых работ планируется провести следующие агротехнические мероприятия. Боронование зяби - 199,3 тыс. га, боронование озимых культур - 105,9 тыс. га, боронование многолетних трав - 248,3 тыс. га, весенняя вспашка - 412,9 тыс. га.

По области функционируют 22 аттестованных хозяйствующих субъекта, которым выданы свидетельства на занятие деятельностью по производству семян сельскохозяйственных культур, в том числе 3 по производству оригинальных семян, 14 элитных, 13 производителей высокорепродукционных семян.

Из них 4 хозяйства занимаются производством семян зерновых, колосовых культур, 4 - масличных культур, 1 - риса, 11 - кукурузы, 2 - сахарной свеклы, 1 - элитных семян картофеля, 8 - элитных саженцев многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, а остальные хозяйства – производством семян первой, второй и третьей репродукции.

Под урожай 2022 года полностью засыпано 202,2 тыс. тонн (с учетом личного подобного хозяйства) семян яровых сельскохозяйственных культур (54,1 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, 13,8 тыс. тонн семян масличных культур, 132,8 тыс. тонн семян картофеля, и 1,5 тыс. тонн кормовых культур).

Всего в области имеется 16,6 тыс. тракторов, из них исправны и готовы к посеву 15,5 тыс. единиц или 91%, сеялок - 3,3 тыс.ед., из них исправны и готовы - 3,0 тыс.ед. или 93%, плугов - 4,8 тыс.ед., из них исправны и готовы - 4,6 тыс.ед. или 95%, бороны - 6,2 тыс.ед., из них исправны и готовы - 5,9 тыс.ед. или 95 %, культиваторов - 1,4 тыс.ед., из них исправны и готовы - 1, 3тыс.ед или 95%.

Для проведения весенне-полевых работ Министерством энергетики Республики Казахстан выделено 14 460 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива.