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    14:51, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Подготовку к паводку начали в Алматинской области

    Паводки Костанай
    Фото: pixabay

    Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Даурен Азаматов сообщил, что с 19 февраля в регионе введен режим повышенной готовности к периоду паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено 3,1 тысячи кубометров снега. Кроме того, прорыто 154,8 км канав, 48,2 км каналов, под 87 автомобильными дорогами общего пользования и семи железными дорогами прорыты 27,2 км водоотводных каналов. Даурен Азаматов отметил, что риску подтопления подвержены 27 населенных пунктов, в семи населенных пунктах риск полностью устранен, а в 20 населенных пунктах - снижен.

    Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в весенний период в регионе мобилизованы 1326 человек личного состава, 471 единица техники, 29 плавучих средств и 120 мотопомп. По словам спикера, в 12 населенных пунктах Енбекшиказахского, Талгарского, Кегенского и Карасайского районов заменено 88 водопроводов на автодорогах местного и республиканского значения, обновлено 435 км канаво-канальной системы.

    - В профилактических целях районными подразделениями территориальной полиции проведено 92 рейда в 123 населенных пунктах. Кроме того, в ходе учений «Весна-2024» было очищено 1,8 км канав и каналов с риском затопления, 73 водопровода под автомобильными дорог. В результате риск наводнений сведен к минимуму, - подчеркнул Даурен Азаматов.

    Теги:
    ДЧС Регионы Безопасность Алматинская область Паводок
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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