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Подготовку госвизита Президента РК в Кыргызстан обсудили в Бишкеке
30 Октября 2019 17:23
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита для участия в кыргызско-казахстанских межмидовских консультациях заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Марат Сыздыков встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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Во время встречи стороны обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Ключевые слова: МИД РК, Президент Казахстана, Кыргызстан,
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