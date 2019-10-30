Подготовку госвизита Президента РК в Кыргызстан обсудили в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита для участия в кыргызско-казахстанских межмидовских консультациях заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Марат Сыздыков встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время встречи стороны обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.







