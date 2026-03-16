    11:28, 16 Март 2026 | GMT +5

    Подготовку дорог к паводковому периоду усилили в Казахстане

    Министр транспорта РК поручил усилить подготовку транспортной инфраструктуры к паводкам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

    Подготовку дорожной инфраструктуры к паводковому периоду усилили в Казахстане
    Фото: Министерство транспорта РК

    Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев поручил усилить подготовку транспортной инфраструктуры к паводковому периоду. Соответствующие задачи были поставлены в ходе оперативного совещания с участием профильных служб.

    Глава ведомства отметил необходимость взять на особый контроль готовность железных и автомобильных дорог республиканского значения, а также проведение противопаводковых мероприятий в аэропортах. Кроме того, поручено организовать ежедневную отчетность регионов о выполнении противопаводковых работ и обеспечить круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках для оперативного реагирования на возможные риски.

    Особое внимание уделено подготовке необходимых материалов для защиты дорог: инертных материалов, песка, бутового камня, песчано-гравийной смеси, мешков и других ресурсов.

    Министр также поручил обеспечить очистку искусственных сооружений — труб, мостов и других объектов — от снега и мусора, а также заранее проработать возможные объездные маршруты в зонах повышенного риска.

    Принятые меры направлены на подготовку транспортной инфраструктуры к паводковому периоду, обеспечение безопасности населения и бесперебойную работу транспортной системы.

    Напомним, что свыше двухсот паводкоопасных участков выявили на трассах Казахстана.

    Дороги Министерство транспорта РК Трассы Транспорт Паводки в Казахстане
    Динара Жусупбекова
