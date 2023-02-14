Подготовка спасателей и развитие АПК. Итоги поездки Президента в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область. В ходе визита Глава государства посетил ряд предприятий региона, выступил перед курсантами Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий, а также ознакомился с деятельностью ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация». Подробности, читайте в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Обеспечение безопасности граждан – важнейший приоритет государства

Первым объектом посещения Президент РК стала Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Отметим, что история этого вуза начинается с 1973 года, когда в Кокшетау из города Алма-Аты был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны Управления МВД Казахской ССР. Затем учебное заведение было преобразовано в школу подготовки и переподготовки младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны, позже в Кокшетауский филиал Алматинского пожарно-технического училища МВД РК. В 1999 году переименовано в Кокшетауский технический институт Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Затем Постановлением Правительства Республики Казахстан Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям был присвоен статус Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

На сегодняшний день институт ведет подготовку квалифицированных специалистов по образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело».

В институте функционируют факультеты очного образования, дистанционного обучения, дополнительного образования и послевузовского образования.

Выступая перед курсантами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обеспечение благополучия и безопасности граждан – священный долг и важнейший приоритет. Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются, в первую очередь, на спасателей-профессионалов.

«Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение. Академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: «Беда всегда приходит нежданно». Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что после благополучного возвращения на Родину все казахстанские спасатели, которые помогают в ликвидации последствий от землетрясения в Турции, будут представлены к наградам.

«Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм.

«У спасателей сложная и опасная профессия, поэтому в этой сфере работают поистине смелые и отважные люди. Спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм. Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Один из них – выпускник вашей Академии Аскар Забикулин. Имена героев останутся в памяти народа. Мы никогда не предадим забвению их подвиги. Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей», - добавил Глава государства.

В завершение Президент Казахстана выразил уверенность в том, что выпускники Академии будут преданно служить на благо народа Казахстана и пожелал им дальнейших успехов.

Отметим, что по поручению Президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Президенту в ходе встречи продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование. В Академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.

Агроинновационная корпорация изготавливает до 3 тысяч единиц сельхозтехники в год

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с деятельностью ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация».

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.

Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.

Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока. В странах Европы и Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся трактора, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.

В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.

В свою очередь Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал Президенту о состоянии машиностроительной отрасли региона. По его словам, за пять лет выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза; машиностроения – в 3,2 раза. Производство сельскохозяйственной техники выросло в 6,9 раза. В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.

Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что Правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.

Отметим, что отрасль машиностроения Акмолинской области представлена множеством крупных, средних и малых предприятий.

За годы независимости в отрасли машиностроения региона введено в эксплуатацию немало новых крупных и средних предприятий.

Традиционными направлениями машиностроительного сектора остаются производство железнодорожных подшипников, медицинской техники, средств пожаротушения и измерительных приборов, сельскохозяйственной и коммунальной техники, продукции оборонного комплекса, ремонт и техническое обслуживание локомотивов и подвижного состава.

Дефицит врачебных кадров в Акмолинской области снизился в два раза

Глава государства также побывал в клинико-реабилитационном центре Viamedis Kokshetau, открывшийся в мае прошлого года в Кокшетау. Это первый центр в стране, где осуществляется комплексная реабилитация пациентов после инсульта.

При центре в рамках государственно-частного партнерства была построена поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов. В отделении стационарной реабилитации поликлиники предусмотрено свыше 100 койко-мест, в дневном стационаре – 46 койко-мест. Здесь обслуживается 20 тысяч человек. Медицинский персонал центра составляет 235 работников.

По словам руководства учреждения, новейшее медицинское оборудование позволяет качественно и оперативно оценивать состояние пациентов и ставить диагнозы.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о развитии сферы здравоохранения в Акмолинской области. В регионе функционируют 560 объектов здравоохранения, где трудятся порядка 7800 медицинских работников. Дефицит врачебных кадров за последние три года снизился в два раза. В области приобретено порядка 80 единиц медицинской техники на 1,4 млрд тенге.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 38 сельских населенных пунктах региона планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций

Кроме того, Министерство здравоохранения совместно с зарубежным инвестором реализует проект по строительству современной многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау.

Затем Глава государства ознакомился с ходом застройки микрорайона Сарыарка, на территории которого расположен медцентр Viamedis Kokshetau. В микрорайоне, который с 2012 года возводится на территории в 1120 гектаров, построен многоквартирный жилой дом. Сданы в эксплуатацию IT-школа имени Аль-Фараби, пожарное депо, спортивные объекты. В ближайшее время планируется построить еще один многоквартирный дом, а также 21 объект образования, 2 торговых центра и парковые зоны.

Глава государства оценил качество овощной продукции тепличного хозяйства в Степногорске

Программу рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область продолжило посещение ТОО «Тепличные технологии Казахстана» в Степногорске.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции – огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов.

Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 га. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.

Регион является одним из лидеров в сельскохозяйственной отрасли, здесь выращивается четверть зерновых культур страны, производятся большие объемы овощей и мяса птицы.

Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

Глава государства побеседовал с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области. В ходе встречи были подняты проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития отечественного агропромышленного комплекса.

Президент отметил, что внимательно следит за ситуацией и получает оперативную информацию о положении бизнеса. Он заявил, что государство продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества.

Теплоснабжение Степногорска

Глава государства посетил ТЭЦ города Степногорска. В ходе визита Президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО «Степногорская ТЭЦ» и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области. Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в городе Степногорске, также работают 663 котельных. Средний износ котельного оборудования достиг 50 %, девять теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82 %. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, Президент поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

«Роман Васильевич, Вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что Вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с Правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

Глава государства побеседовал с жителями Степногорска

Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне города Степногорска.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями. Во дворах города установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, обустроены тротуары, асфальтированы дороги с увеличением количества парковочных мест.

В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования.

В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.

В беседе с жителями города Президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан – состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

«Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы Правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений», – подчеркнул Глава государства.

Горожан также интересовали вопросы экологии. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

«Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение», – сказал Президент.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг рудника «Бестобе». Вопрос находится на контроле Главы государства, местным органам даны поручения по решению имеющихся проблем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал горожанам здоровья, успехов и благополучия.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции «Астана-Нан Chemicals».

Учредитель компании Иван Сауэр презентовал Президенту производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

Завод соответствует мировым стандартам, построен с учетом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило 7 тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 млрд тенге

Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.

В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил Главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.

Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Президент посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона.

Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

Фото: akorda.kz