Подготовка Послания Президента осуществлялась с опорой на общественное мнение – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подготовка Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана осуществлялась с опорой на общественное мнение. Так считает политолог Жулдызай Искакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание 2021 года емкое по содержанию. Президент прошёлся по большому спектру проблемных вопросов от сельского хозяйства и экономики до вопросов социально-политической сферы. С большой долей вероятности отмечу, что подготовка Послания осуществлялась с опорой на общественное мнение. Потому что поднято много вопросов из тех, что действительно волнуют население и которые обсуждаются в обществе. На самом деле, это сильная сторона Президента Токаева - умение работать с общественным, экспертным мнением и совершенствовать начатые реформы. Это, кстати, говорит об улучшении политической системы, ее пропускной способности для информации, циркулирующей во всех направлениях: от общества к власти и от власти к обществу», – сказала Ж. Искакова.

Эксперт напомнила, что перед выборами в Парламент 2020 года было определено, что квота на представительство женщин и молодёжи распространяется исключительно на списки от политических партий, но не на места в Парламенте. Умышленно это было сделано или нет, тем не менее, эта половинчатая мера дала свой положительный эффект и сегодня мы видим продолжение начатой реформы - Президент предложил расширить квоту для лиц с ограниченными возможностями и, при этом, применять ее при распределении депутатских мест. На самом деле, все это признаки очевидной динамики в политическом поле и действенность проводимых реформ.

«Но, несмотря на емкий социально-политический блок, все же ключевым выступает блок экономический. Тот запредельный уровень продовольственной инфляции, который ощутимо ударил по карманам казахстанцев, также нашёл отражение в выступлении Президента. То есть, есть признание проблемы и дано поручение по решению этой проблемы.

По сути, несмотря на всю сложность ситуации, в которой оказались страна, президентом выбрана достаточно выверенная и правильная концепция, которой он на протяжении уже трёх лет старается следовать – слышащее государство, все больше и больше, становится и реагирующим», – заключила Ж. Искакова.





Фото: iei.kz