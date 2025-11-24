Подготовка к паводкам: в ЗКО расширены русла нескольких рек
В Западно-Казахстанской области взяты на учет 185 населенных пунктов, находящихся под угрозой затопления, передает корреспондент агентства Kazіnform.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Исмаил Азамат, в этом году планом инженерных работ предусмотрены 35 мероприятий, из них 19 завершены. По оставшимся 16 мероприятиям работа продолжается.
— В рамках проведенных в этом году мероприятий построено 12 километров защитных дамб. Также расширены 0,6 километра каналов, проложена арычная система протяженностью 1,3 километра. Расширены русла рек Жаксыбай, Калдыгайты, Кайынды и Оленты. На автодорогах районного значения устаналиваются 21 водопропускное сооружение. Кроме того, в 2025 году завершены ремонтные работы на водохранилище в селе Чирово Байтерекского района. В Уральске ведутся работы по укреплению берегов реки Жайык. С целью усиления контроля за уровнем воды в реках Жайык, Чаган и Дерколь установлены три автоматизированных гидропоста. Эти гидропосты в автоматическом режиме круглосуточно передают информацию, — говорит И. Азамат.
По его словам, на баланс местных исполнительных органов закуплены 22 единицы инженерной техники, 5 мотопомп, 16 сирено-речевых устройств и ледорезы. Работа по закупке продолжается.
— В настоящее время мы проводим проверку всей инженерной техники в области. После завершения проверки мы будем заключать договора по необходимой технике. Выявлены все места, где нужно взрывать лед, с декабря планируем объявить конкурс. Приготовлен необходимый запас мешков и инертных материалов, — отметил спикер.
По информации из акимата Уральска, в городе имеется арычная система протяженностью более 150 километров. В этом году, с целью предотвращения жилых массивов талой и дождевой водой, в городе проложено более трех километров арыков.
Сейчас на территории города продолжается работа по очистке придорожных арыков и водостоков.
С целью защиты от возможного затопления на территории Уральска укреплены дамбы. Общее количество дамб — 12, их протяженность — 11,4 километра.
В борьбе с паводком подготовлено около 400 единиц техники коммунальных предприятий. В том числе 30 насосов, 40 единиц инженерной техники, 150 грузовиков, 50 легковых автомашин, 72 трактора, 30 мотопомп и 30 единиц техники для эвакуации людей. Дополнительно инвентаризируется техника строительных и дорожно-строительных компаний. Также заключены шесть договоров о привлечении 100 единиц техники от физических и юридических лиц.
По официальным данным, в Уральске имеются места для размещения пострадавших от чрезвычайных ситуаций четырех тысяч человек в 16 эвакуационных пунктах, подготовлены две тысячи кроватей, две тысячи комплектов постельных принадлежностей. При необходимости они будут обеспечены дополнительными матрасами и постельным бельем.
Проведены переговоры с частными предпринимателями и крестьянскими хозяйствами, заключены меморандумы о выполнении работ по обеспечению сельскохозяйственных животных местами временного содержания и кормами.
На основании меморандумов-соглашений ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», при необходимости с использованием своей сельхозтехники, организует работу по доставке кормов в населенные пункты города и крестьянские хозяйства. Наряду с этим, для нужд сельского хозяйства будут использованы места хранения и склады указанной компании.
— На случай наводнения близко расположенные остановки и территории торговых домов определены в качестве эвакуационных пунктов для населения. Для перевозки жителей, обеспечения горячей пищей и предметами первой необходимости заключен 31 меморандум с субъектами бизнеса. По городу Уральску нет населенных пунктов, с которыми прервется сообщение во время паводка, — сообщили в городском акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что акимам города Уральска и Каратобинского района были объявлены выговоры за ненадлежащую подготовку к паводку.Также мы писали, что жители домов, расположенных на берегу реки Жайык по улице Чапаева в Уральске, будут переселены. Их дома подвергаются риску разрушения из-за весеннего паводка.