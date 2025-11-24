Подготовка к паводкам: в ЗКО расширены русла нескольких рек

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Исмаил Азамат, в этом году планом инженерных работ предусмотрены 35 мероприятий, из них 19 завершены. По оставшимся 16 мероприятиям работа продолжается.

— В рамках проведенных в этом году мероприятий построено 12 километров защитных дамб. Также расширены 0,6 километра каналов, проложена арычная система протяженностью 1,3 километра. Расширены русла рек Жаксыбай, Калдыгайты, Кайынды и Оленты. На автодорогах районного значения устаналиваются 21 водопропускное сооружение. Кроме того, в 2025 году завершены ремонтные работы на водохранилище в селе Чирово Байтерекского района. В Уральске ведутся работы по укреплению берегов реки Жайык. С целью усиления контроля за уровнем воды в реках Жайык, Чаган и Дерколь установлены три автоматизированных гидропоста. Эти гидропосты в автоматическом режиме круглосуточно передают информацию, — говорит И. Азамат.

По его словам, на баланс местных исполнительных органов закуплены 22 единицы инженерной техники, 5 мотопомп, 16 сирено-речевых устройств и ледорезы. Работа по закупке продолжается.

— В настоящее время мы проводим проверку всей инженерной техники в области. После завершения проверки мы будем заключать договора по необходимой технике. Выявлены все места, где нужно взрывать лед, с декабря планируем объявить конкурс. Приготовлен необходимый запас мешков и инертных материалов, — отметил спикер.

Фото: Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Западно-Казахстанской области

По информации из акимата Уральска, в городе имеется арычная система протяженностью более 150 километров. В этом году, с целью предотвращения жилых массивов талой и дождевой водой, в городе проложено более трех километров арыков.

Сейчас на территории города продолжается работа по очистке придорожных арыков и водостоков.

С целью защиты от возможного затопления на территории Уральска укреплены дамбы. Общее количество дамб — 12, их протяженность — 11,4 километра.

В борьбе с паводком подготовлено около 400 единиц техники коммунальных предприятий. В том числе 30 насосов, 40 единиц инженерной техники, 150 грузовиков, 50 легковых автомашин, 72 трактора, 30 мотопомп и 30 единиц техники для эвакуации людей. Дополнительно инвентаризируется техника строительных и дорожно-строительных компаний. Также заключены шесть договоров о привлечении 100 единиц техники от физических и юридических лиц.

По официальным данным, в Уральске имеются места для размещения пострадавших от чрезвычайных ситуаций четырех тысяч человек в 16 эвакуационных пунктах, подготовлены две тысячи кроватей, две тысячи комплектов постельных принадлежностей. При необходимости они будут обеспечены дополнительными матрасами и постельным бельем.

Проведены переговоры с частными предпринимателями и крестьянскими хозяйствами, заключены меморандумы о выполнении работ по обеспечению сельскохозяйственных животных местами временного содержания и кормами.

На основании меморандумов-соглашений ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», при необходимости с использованием своей сельхозтехники, организует работу по доставке кормов в населенные пункты города и крестьянские хозяйства. Наряду с этим, для нужд сельского хозяйства будут использованы места хранения и склады указанной компании.

— На случай наводнения близко расположенные остановки и территории торговых домов определены в качестве эвакуационных пунктов для населения. Для перевозки жителей, обеспечения горячей пищей и предметами первой необходимости заключен 31 меморандум с субъектами бизнеса. По городу Уральску нет населенных пунктов, с которыми прервется сообщение во время паводка, — сообщили в городском акимате.

