Подготовка к отопительному сезону проходит с проблемами в районах СКО

В Северо-Казахстанской области к отопительному сезону необходимо подготовить 490 котельных. На эти цели выделено 14 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов поручил проверять качество и темпы подготовки к отопительному сезону каждую неделю. Особенно волнуют акима области конкурсы на замену котлов. По его словам, уже сейчас их стали срывать. Между тем, заменить нужно 151 котел на общую сумму в 1,5 млрд тенге.

- Ежегодно сумма на подготовку к отопительному сезону увеличивается. Это понятно. Идет износ сетей, котлов. В прошлом году было 8 млрд тенге, в этом 14 млрд тенге. Отопительный сезон только закончился, подготовка еще не началась. Но дорожные карты уже должны быть. Проревизируйте и проанализируйте все до конца недели. Рассматривать еженедельно. Все вопросы должны быть решены. Где нужно котлы менять, посмотрите ситуацию с объявлением конкурсов, какие сроки, успеют ли, кто будет выполнять. Они не начали еще. Многие уже срывают конкурса. Даже прокуратура отменяет, потому что некачественная документация, - сказал Гауез Нурмухамбетов на заседании акимата.

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жаната Садвокасова работа по районам предстоит большая.

В Айыртауском нужно ввести в работу новую центральную котельную с тепловыми сетями.

В Мамлютском к центральному теплоснабжению должны быть подключены 9 объектов, 14 многоэтажек и 27 частных домов. Пока подключили только четыре объекта и два дома. В этом же районе должны построить теплосети, но проект «завис» из-за истечения срока действия договора.

В Кызылжарском нужно ремонтировать четыре котла, деньги выделили еще в апреле, но конкурсы до сих пор не объявили. Проблемная в этом районе котельная в селе Петерфельд. Зимой жители жаловались на холод. Тепловой режим в прошлом отопительном сезоне не устраивал и жителей района М.Жумабаева.

В Тимирязевском районе отменили конкурс на строительство центральной котельной на сумму 1,1 млрд тенге. Есть риск срыва реализации проекта.

Помимо этого, по области высокий износ тепловых сетей на центральных котельных, не работает каждая десятая задвижка на сетях. Требуется техническое обследование населенных пунктов на сетях тепло-, водоснабжения и канализации, где были подтопления.

Ранее сообщалось, что на ремонтные работы ТЭЦ-2 выделят 17,6 млрд тенге. Будет проведен капитальный ремонт и реконструкция четырех котлоагрегатов и трех турбоагрегатов, ремонт дымовой трубы. Также идет строительство новой дымовой трубы.