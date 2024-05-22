Ответственных за подготовку к отопительному сезону в СКО назвали в акимате

Под руководством акима СКО Гауеза Нурмухамбетова прошло заседание акимата области, на котором рассмотрены вопросы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат.

В этом году АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на ремонтные работы ТЭЦ-2 направит 17,6 млрд тенге. Будет проведен капитальный ремонт и реконструкция четырех котлоагрегатов и трех турбоагрегатов, ремонт дымовой трубы. Идет строительство новой дымовой трубы.

АО «СК РЭК» планирует ремонт и реконструкцию 402 км электросетей и 54 подстанций. ТОО «Кокшетау Энерго» проведут ремонт 1070 км электросетей и 186 подстанций.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проведет ремонт и реконструкцию 7 км тепловых сетей. Также завершится строительство двух тепломагистралей. По области планируется заменить 151 котел в бюджетных организациях.

Аким области поручил ответственным госорганам выполнить все запланируемые работы в срок, обеспечить полную готовность для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.