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    09:51, 22 Май 2024 | GMT +6

    Ответственных за подготовку к отопительному сезону в СКО назвали в акимате

    отопление
    Фото: Галина Скрипник / Kazinform

    Под руководством акима СКО Гауеза Нурмухамбетова прошло заседание акимата области, на котором рассмотрены вопросы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат.

    В этом году АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на ремонтные работы ТЭЦ-2 направит 17,6 млрд тенге. Будет проведен капитальный ремонт и реконструкция четырех котлоагрегатов и трех турбоагрегатов, ремонт дымовой трубы. Идет строительство новой дымовой трубы.

    АО «СК РЭК» планирует ремонт и реконструкцию 402 км электросетей и 54 подстанций. ТОО «Кокшетау Энерго» проведут ремонт 1070 км электросетей и 186 подстанций.

    ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проведет ремонт и реконструкцию 7 км тепловых сетей. Также завершится строительство двух тепломагистралей. По области планируется заменить 151 котел в бюджетных организациях.

    Аким области  поручил ответственным госорганам выполнить все запланируемые работы в срок, обеспечить полную готовность для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.

    Теги:
    Отопительный сезон Северо-Казахстанская область СКО Ремонт Регионы Акимат Отопление Строительство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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