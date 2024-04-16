Подготовка к весенним полевым работам началась в Карагандинской области

В Карагандинской области началась подготовка к весенним полевым работам. В этом году планируется засеять зерновыми и другими культурами 1,1 млн га. Будут сокращены площади под посевы зерновых и увеличены на 27,3 тысячи га площади масличных, на 18,2 тысячи га – кормовых культур, передает корреспондент агентства Kazinform.

О подготовке к весенним полевым работам на аппаратном совещании доложил руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин.

— Согласно рекомендациям Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции оптимальные сроки посева зерновых культур, в зависимости от территориальных зон, определены с 10 по 28 мая. Посадка картофеля в сельхозформированиях запланирована на площади 11,5 тысячи га, овощей — на 1,2 тысячи га. Важным является вопрос засыпки семян и их качества. Для проведения весеннего сева засыпано 105,3 тысячи тонн семян зерновых культур и 36 тысяч тонн картофеля. Продолжается работа по приобретению семян в других регионах и зарубежье. На сегодня 20 сельхозтоваропроизводителей купили 1065 тонн элитных семян пшеницы из России, — отметил Саят Мусин.

Ведется подготовка техники. В посевной кампании задействуют около 10 тысяч тракторов, 254 посевных комплекса, более 4 тысяч единиц сеялок и около 2,5 тысячи почвообрабатывающих агрегатов.

На 4,5 га увеличится площадь орошаемых земель и составит 34,8 тысячи га.

На проведение весенних полевых работ для Карагандинской области выделено 17,4 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива.

Держать на особом контроле проведение весенних полевых работ поручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.