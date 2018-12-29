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Подготовка к строительству трассы на Астрахань началась в Атырауской области

29 Декабря 2018 02:22 66
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Подготовка к строительству трассы на Астрахань началась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к строительству трассы на Астрахань началась в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в Курмангазинском районе мы построили вахтовый поселок, где на пике строительства дороги Атырау-Астрахань будут жить 300 человек. Здесь же начались работы по строительству асфальтового и цементно-бетонного завода, завозится дорожная техника, сыпучие материалы. Работы начнутся весной, как только позволят погодные условия. Всего нам предстоит построить первые 60 километров трассы от границы с Российской Федерацией по направлению на Атырау», - сообщил заместитель руководителя проекта строительства трасы Атырау-Астрахань Бердибек Умирбеков.

По условиям контракта, на строительство 60 километров отведено 26 месяцев.

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Строительство, Россия,
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Автор:

А. Соколов

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