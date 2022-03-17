Подготовка к посевной: снижена цена на отечественные минеральные удобрения - МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как идет подготовка к посевной кампании, передает МИА «Казинформ».

В рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Правительством проводится системная работа по качественному проведению весенне-полевых работ, созданы все условия для фермеров. Выделено дизтопливо в объеме 400 тыс тонн, фермеры обеспеченны семенами, готовность техники находится на уровне 92 % (к началу будет 100 %), прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования на 70 млрд тенге с доведением общей суммы до 140 млрд тенге. АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» направит до 80 млрд тенге на финансирование по программе форвардного закупа, что выше прошлогоднего уровня в два раза.

Стоит отметить, что в текущем году система государственной поддержки АПК останется без изменений, что позволит фермерам без дополнительных трудностей приступить посевным работам.

Также обеспечено финансирование программы субсидирования пестицидов в объеме 29,7 млрд тенге, что позволит 100 % обработать посевную площадь. Планируется внести порядка 659 тыс тонн удобрений.

Вместе с этим, сложившаяся не простая ситуация заставляет фермеров объективно поднимать вопросы снижения цен на отечественные минеральные удобрения.

Учитывая, что стоимость удобрений сказывается и на цене конечной продукции, а также на покупательской способности в целом, в соответствии с поручением Премьер-Министра А. Смаилова, Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится системная работа по снижению цен на минеральные удобрения.

Так, на совещании с руководством компании КазАзот, прошедшем под председательством первого заместителя Премьер-Министра Р. Скляра, стороны пришли к решению о готовности снизить цены на отечественную аммиачную селитру с 200 тыс до 160 тыс тенге с 16 марта т. г.

Вопросы подготовки к качественной посевной кампании находятся на особом контроле и будут усилены, в соответствии с поручением Главы государства данном в рамках Послания народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».