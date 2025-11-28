Подготовка к паводкам: почти 30 водопропускных труб обновили в Павлодарской области

В рамках подготовки к паводкам 2026 года в Павлодарской области укреплено и восстановлено около 30 километров защитных и дорожных сооружений, установлено и отремонтировано 29 водопропускных труб, проведены работы по очистке и обустройству арыков и отводных каналов в населенных пунктах.

— В рамках плана инженерных работ выполнен комплекс мероприятий по защите населенных пунктов от талых вод. С юго-восточной стороны 14–15 микрорайона города Аксу обустроена арычная система. В Экибастузском регионе вокруг села А. Маргулана возведена защитная насыпь и сооружена арычная система, что позволит уберечь населенный пункт от подтопления в весенний период, — отмечают в ДЧС Павлодарской области.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Вместе с тем, в селе Жалаулы Актогайского района также построена защитная насыпь. Особое внимание уделено селу Рождественка Павлодарского района, где в настоящее время ведется строительство защитной насыпи с котлованом. Это должно помочь весной защитить жилой сектор от воды.

— В Баянаульском районе, в сельских округах К. Сатпаева и Жанажол, завершаются работы по реконструкции гидромелиоративных систем лиманного орошения. Благодаря регулированию стока воды весной эти системы помогут минимизировать риски подтопления населенных пунктов района, — добавили в ДЧС региона.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Отмечается, этапы подготовки фиксируют на видео дронами для последующего анализа и контроля. Также спасатели вместе с чиновниками проводят объезды населенных пунктов, чтобы оценить готовность области к предстоящему паводковому периоду и проверить исполнение плана инженерных работ.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Стоит отметить, ежегодно в список подверженных подтоплению попадает порядка 60 населенных пунктов в Павлодарской области.

