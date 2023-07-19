Подготовка АО «КазТрансГаз Аймақ» к предстоящему отопительному сезону идет по графику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» готовятся к предстоящему отопительному сезону, и эта работа находится на особом контроле руководства АО «НК «QazaqGaz», передает МИА «Казинформ».

Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржан Аскаров проинспектировал подготовительные работы Астанинского производственного филиала к предстоящему отопительному сезону.

На сегодняшний день готовность АО «КазТрансГаз Аймак» к зимнему сезону составляет порядка 63%, проведен текущий ремонт 817 газораспределительных пунктов, 83 674 шкафных газорегуляторных пунктов. Проверяется эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов, проведено приборное обследование более 733 километров газопроводов.

По словам Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржана Аскарова, подготовительные работы будут проводиться все лето и направлены на безопасное и бесперебойное снабжение «голубым топливом» потребителей в осенне-зимний период.

«Ход подготовки столичного производственного филиала к зимним холодам идет в плановом режиме, отставаний нет. Следующим пунктом инспектирования готовности к ОЗП уже на этой неделе будут западные регионы, в дальнейшем мы планируем ознакомиться с подготовкой к зиме всех остальных производственных филиалов. Вопрос качественной подготовки к ОЗП имеет высокую приоритетность для АО «КазТрансГаз Аймак». Таким образом, наши специалисты верны своей миссии – дарить людям тепло и уют», – говорит Б. Аскаров.

Кроме того, газовики постоянно напоминают потребителям о необходимости соблюдения мер безопасности и бережного потребления газа.

Все советы по бережному потреблению газа, правильной газификации жилого дома, по соблюдению правил безопасности при пользовании газом в быту подробно расписаны на страницах сайта Компании – www.ktga.kz (раздел «Потребителям»).