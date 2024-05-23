Подготовиться к кризисным и чрезвычайным ситуациям призвали британцев

Правительство Великобритании призвало граждан подготовиться к кризисным и чрезвычайным ситуациям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В рамках усилий по повышению устойчивости Великобритании к различным угрозам запущен веб-сайт, который объясняет, как подготовиться к наводнениям, перебоям с электроэнергией, крупным авариям и другим кризисам.

Веб-сайт советует домохозяйствам запастись бутилированной водой, обеспечив минимум три литра на человека в день, но рекомендует иметь 10 литров для комфортного уровня, включающего приготовление пищи и гигиену.

В число рекомендуемых предметов также входят электродинамический фонарь, мясные консервы и другие продукты с длительным сроком хранения, перочинный нож, радиоприемник, влажные салфетки и аптечка.