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Подготовительные работы по строительству 655 объектов ПМСМ начали в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Октября 2022, 12:19
Подготовительные работы по строительству 655 объектов ПМСМ начали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Что в себя включает проект «модернизация сельского здравоохранения» сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ажар Гиният отметила, что по поручению Главы государства разработан проект «модернизация сельского здравоохранения», призванный улучшить состояние здоровья сельского населения. Проект включает в себя две задачи: первое-обеспечение медицинской инфраструктурой всех сельских населенных пунктов путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медицинских пунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий.

«Это позволит повысить доступность и качество медицинских услуг на селе, в том числе профилактических осмотров, скринингов, а также внедрить новые подходы, ориентированные на раннее выявление заболеваний и пациентско-дистанционные услуги, оздоровление, восстановление и медицинскую реабилитацию хронических больных, в том числе на дому»,- сказала Ажар Гиният.

Второе. Организация сети современных многопрофильных межрайонных центральных больниц с дополнительным размещением пяти основных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием.

«Это позволит повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медицинской помощи сельским жителям», - пояснила Ажар Гиният.

Было отмечено, что совместно с акиматами регионов начаты подготовительные работы по строительству 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 - медицинских пунктов, 160 – врачебных амбулаторий и 242 - фельдшерско-акушерских пунктов.

«Разработан эскизный проект, генеральный план, рабочий проект. Ведется выбор земельных участков для проектирования. Проект постановления Правительства находится на согласовании», - добавила Ажар Гиният.


Строительство   Здравоохранение   Модернизация 3.0  
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